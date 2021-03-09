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Дождя и снега пока не будет: прогноз погоды в Украине на 9 марта (карта)

9 марта, 07:23

Ксения Капустинская

Осадков не ожидается ни в одной области Украины

В Украине сегодня, 9 марта, во всех областях ожидается переменная облачность. Дождя и снега не будет, а температура воздуха днем будет держаться в основном в районе нуля градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В восточных областях температура воздуха составит от 1 градуса мороза до двух-трех градусов тепла.

А вот на севере столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов с отметкой минус.

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В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 градуса ниже нуля до трех градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 5 градусов тепла.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Кроме того, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в первый месяц весны прогнозируется нестабильной.

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Источник: Сегодня

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