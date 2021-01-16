Два этапа вакцинации и "тайные" договоренности: о чем Степанов рассказал депутатам

В субботу, 16 января, прошло совещание нардепов от "Слуги народа" с министром здравоохранения Максимом Степановым касательно поставок вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом написал в Telegram нардеп Александр Качура.

Он сообщил, что уже в середине февраля в Украине могут начать вакцинацию от коронавируса. Первыми прививки сделают 367 тыс. граждан: врачам, медикам, жителям домов престарелых, военным в зоне ООС. Второй этап может стартовать в конце марта, тогда вакцинируют еще 2,5 млн граждан.

Какой именно вакциной будут делать прививки украинцам, пока что неизвестно. Но известно уже, что если вакцина Sinovac не покажет ожидаемой эффективности, то ее не будут закупать.

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"Есть договорённости о закупке вакцины, которые, со слов Степанова, на основании договора являются конфиденциальными. Также конфиденциальными являются названия препаратов, страна происхождения и их стоимость. На мой взгляд, это очень спорная история, поскольку министерство сразу же обвинят в воровстве. Более того, закупка будет происходить не напрямую, а через организацию-посредника Crown Agents, которая получит комиссию 5%", – написал Качура.

Касательно объективности статистики больных COVID-19, оказалось, что экспресс-тесты не идут в официальную статистику и их результаты передаются раз в несколько недель.

"Также задал вопрос о том, почему в регионах не делают повторно тест после лечения. На что получил ответ от министра, что согласно медицинским протоколам, если на 10-11 день после лечения у человека нет симптомов, то он здоров и повторно сдавать тест нет необходимости. Я, конечно, не медик, но отношусь к такому подходу скептически", - подытожил Качура.

Ранее мы сообщали, что Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации (ВОЗ) не поддерживает идею запуска вакцинационных паспортов и выступает против введения обязательной вакцинации при международных поездках.