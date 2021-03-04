Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством", – говорится в сообщении.

Реклама

Обновляется...