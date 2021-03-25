Украина получила вакцину CoronaVac: 10 главных фактов о китайской вакцине

Сегодня, 25 марта, Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

"Сегодня" собрали все, что известно о китайском препарате, которым будут вакцинировать украинцев.

Что собой представляет

CoronaVac является инактивированной цельноклеточной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Инактивированную вакцину получают из убитого вируса, который полностью обезвреживается, но сохраняет все свои имуногенные свойства. Так, в цельноклеточных (или цельновирионных) вакцинах вирусы либо замораживают, либо обрабатывают химическими веществами.

Кто производит

Sinovac Biotech (Китай) – одна из крупнейших на мировом рынке компаний-производителей вакцин (включая вакцины против гепатита типов А и В, а также птичьего гриппа и паротита). Ежегодно Sinovac Biotech производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.

Как действует вакцина

CoronaVac вкалывают внутримышечно. Вакцина вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших COVID-19. Это характерно для всех инактивированных вакцин.

Насколько вакцина эффективна

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эффективность вакцины превышает 70%. В то же время, по данным бразильского Института Бутантан, общая эффективность CoronaVac составляет 50,38%.

Позже в компании "Лекхим" заявили, что испытания в Турции показали значительно более высокий результат – 83,5%. Кроме того, эта вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев.

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Где проходили клинические испытания

На данный момент три фазы клинических испытаний CoronaVac прошли в Индонезии (эффективность 97%) и Турции (эффективность 83,5%). Завершается третья фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021.

Побочный эффект CoronaVac

Испытания вакцины в Бразилии затянулись из-за того, что в ноябре их пришлось заморозить на несколько недель. Как сообщалось официально, "по причине серьезного побочного эффекта". Позднее стало известно, что скончался один из 150 добровольцев. Тело 33-летнего мужчины было найдено 8 ноября в ванной комнате, рядом валялся шприц и капсулы из-под лекарств. Позже выяснилось, что это было самоубийство. Как писали СМИ со ссылкой на полицейских, суицид не был связан ни с вакциной, ни с вакцинацией.

Срок хранения

В Sinovac Biotech уверяют, что в стабильном состоянии вакцина может храниться до трех лет.

Где уже используют CoronaVac

Первой страной, которая получила вакцину CoronaVac, стала Индонезия. 6 декабря в Джакарту отправилась первая партия в количестве 1,2 миллиона доз. Среди стран, заключивших контракты с Sinovac Biotech на поставку вакцины, — Бразилия, Боливия, Чили, Гонконг, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Турция.

Когда начнется вакцинация

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакциной Sinovac, в первую очередь, будут прививать пожилых людей и тех, кто за ними присматривает. Как только препарат пройдет контроль, его передадут мобильным бригадам.

Цена вопроса

Стоимость одной дозы препарата составит 504 грн, но для украинцев прививки будут бесплатными.

Некоторые страны ЕС объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Это последовало после того, как европейский регулятор подтвердил безопасность разработки. Какие страны возобновили вакцинацию AstraZeneca и почему это сделали не все – читайте в материале "Сегодня".