Эффективность вакцины 50%: что означает этот показатель

Что такое эффективность вакцины? Если вакцина с эффективностью 50% значит ли это, что половине она поможет, а половине – нет?

На самом деле, эффективность вакцины показывает совсем другое. Какой бы эффективности (95% или 50%) не была бы вакцина – она работает.

Что показывает показатель эффективности вакцины разбирался "Сегодня".

Как определяют эффективность вакцины?

Чтобы рассчитать эффективность экспериментальной вакцины, ученые собирают две группы добровольцев.

Первой группе вводят экспериментальную вакцину, второй – плацебо.

Никто из подопытных не знает, что именно им вводят.

Ученые несколько месяцев наблюдают за ними: заражаются ли вакцинированные реже группы, которая получила плацебо.

Таким образом, вакцинированные сравниваются с невакцинированными.

Например, BioNTech и Pfizer исследовали вакцину на 21830 человек и еще столько же получали плацебо.

В группе, которая получила вакцину зафиксировали 8 больных. А группа, в которой никто не получил вакцину – 162 больных.

Вот как считают эффективность вакцины:

риск инфицироваться в группе вакцинированных (8/21830)*100=0,04%;

риск инфицироваться в группе плацебо: (162/21830)*100=0,74%.

Таким образом, вакцина снизила риск заражения на 0,7 процентных пункта. Это кажется мало. Однако, небольшие различия в рисках заражения могут означать большие различия в количестве людей, которые заражаются.

Как мы можем уловить эту разницу во влиянии? Нужно разделить (0,7%) на риск заражения в группе плацебо (0,74%). Получиться 95%. Это и есть уровень эффективности.

Эффективность вакцины показывает, на сколько снижаются риски заболеть по сравнению с теми, кто вообще не получил вакцину.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Какой риск заболеть, если эффективность вакцины 95%?

Если вакцинироваться вакциной с эффективностью 95%, то это не означает, что риск заболеть 5%.

Он еще меньше.

Если бы вы были вакцинированы, то риск заболеть составляет всего около 8/22000=0,04%.

Для невакцинированных этот риск составляет 0,73%. Но надо отметить, что это риски, которые наблюдались в контролируемых условиях в исследовательских центрах.

В эпидемиологии разделяют эффективность вакцины на этапе исследований и когда препарат начинают широко использовать.

Вакцины с какой эффективностью везут в Украину?

Украина закупит более 1,9 млн доз вакцины против Covid-19 в китайской компании Sinovac Biotech.

В настоящее время доступны лишь ограниченные данные по этой вакцине Sinovac – и это сбивает картину.

По заключениям специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech – 50,4%.

Это не значит, что из тех, кто провакцинировался половина заболеет. Эффективность показывает, что риск заболеть снижается на 50,4% с вакцинацией, чем без нее.

/ Фото: Reuters

Но помимо Бразилии, другие развивающиеся страны, включая Турцию и Индонезию, также проводят испытания CoronaVac.

В Индонезии промежуточные данные испытаний показали, что эффективность CoronaVac составила 65,3%.

Турция заявила, что эффективность вакцины составила 91,2% на основе исследования 1322 человек, но это испытание слишком маленькое, по сравнению с испытанием в Бразилии с участием 12 500 человек

Окончательный уровень эффективности может быть немного выше 50,4% после учета компанией данных клинических испытаний из Индонезии и Турции.

Еще Украина получит вакцину, около 16 млн доз, по инициативе COVAX.

Планируется, что это будут вакцины фирмы Astra Zeneca (Великобритания) – для 61 страны и Novavax (США) – для 92 стран.

Вакцина, разработанная Oxford-AstraZeneca, имеет коэффициент эффективности около 70%, который может быть выше после корректировки дозы.

Помимо них, в Минздраве ожидают и возможную поставку ограниченного количества вакцины Pfizer/BioNTech (210 тысяч доз) тоже в рамках COVAX. Ее эффективность – 95%.

50% эффективности для вакцины – это много или мало?

Всемирная организация здравоохранения установила минимальную эффективность 50% для вакцин против коронавируса, но указывает, что лучше "не менее 70%".

Если сравнивать с другими вакцинами против коронавируса, то 50% – это мало.

Не существует вакцин эффективных на 100%. Например, вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) эффективна против кори на 97%, против паротита – на 88%, а против краснухи – примерно на 97%.

Ежегодная прививка от гриппа имеет эффективность 40–60%.

Эффективность вакцины может снижаться со временем?

На самом деле, еще ни одна вакцина не прошла финальной третьей фазы испытаний . Их было бы правильнее всех их называть кандидатами на вакцину. Поэтому окончательных показателей нет и они могут измениться.

Эффективность вакцины будет также корректировать мутация вируса.

Также не известна устойчивость иммунитета. Есть предположения, что не держится не дольше нескольких месяцев. Это подтверждается различными рецензируемыми статьями в различных журналах.

Таким образом, до сих пор не очень ясно, как долго вакцина будет обеспечивать защиту от болезни.

Как бы то ни было, эффективность вакцины может резко измениться, если за исследуемыми людьми будут наблюдать, по крайней мере, в течение еще нескольких месяцев.