"Час Земли" стартует в Украине. Почему это важно?

Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз

Сегодня с 20:30 до 21:30 все неравнодушные к будущему планеты украинцы выключают электричество. Миллионы людей выключат свет в своих домах, чтобы отпраздновать "Час Земли", акцию которая является символом готовности встать на защиту планеты.

Что это за акция?

Каждый год в одну из последних суббот марта по всему миру проводится Международная экологическая акция "Час Земли". Организатор – Всемирный фонд дикой природы.

Украина уже много лет является активным участником этой кампании и каждый год мы видим только повышение интереса к ней.

Что нужно делать?

"Час Земли" призывает людей всей планеты добровольно отключить свет на один час – 27 марта с 20:30 до 21:30. Поучаствовать таким образом в акции может каждый желающий.

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Почему это важно?

Это необходимо для привлечения внимания общественности к неконтролируемым расходам ресурсов планеты. В гораздо большей степени значение акции не экономическое, это — возможность для большого числа людей задуматься о разумном потреблении электроэнергии — не только в "Час Земли", но и в повседневной жизни.

Ранее мы писали, что бережливое использование электроэнергии помогает сохранить окружающую среду. Поэтому акцию поддерживают и потребители, и производители электроэнергии.

Напомним, что в условиях постоянного сокращения нетронутых природных территорий и усиления последствий изменения климата, задача Часа Земли 2019 – привлечь внимание людей к важности природы и вдохновить их действовать для ее сохранения.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.