Экс-главу госкорпорации подозревают в растрате миллионов гривен

Руководители государственных компаний довольно часто считают возглавляемые ими предприятия своей собственностью и не стесняются запускать свои руки в государственный карман. Однако подразделения экономической безопасности СБУ выводят махинаторов на чистую воду. Вот и бывшему руководителю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" сообщено о подозрении в растрате средств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснило следствие, чиновник – гражданин Великобритании – организовал противоправный механизм растраты средств госкорпорации. Из-за его действий государству нанесен материальный ущерб на более 9 млн грн.

Следователи подозревают экс-чиновника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Ее нормы предусматривают лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Расследованием занимались Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Напомним, в августе-2020 СБУ разоблачила чиновника одной из хлебных баз Госрезерва, который создал условия для хищения 1300 тонн государственных запасов зерна.

Также напомним, проведенный в начале июня 2020 аудит в Госрезерве обнаружил нехватку зерна на 800 млн гривен (2700 вагонов зерна).