Эксклюзив от АЛЛО и Xiaomi: Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition уже в продаже

АЛЛО и Xiaomi, мировой технологический лидер, расширяют свое присутствие в премиальном сегменте персональных транспортных средств с новым Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Лимитированная версия популярного электросамоката уже доступна для приобретения – эксклюзивно в магазинах АЛЛО, Smart Home, авторизованных Mi Store и на allo.ua по цене 27999 грн.

Урбанисты теперь имеют более удобный и модный способ передвижения по городу, который непременно привлечет внимание. Теперь передвигаться премиально можно даже вопреки загруженности трафика и пробкам. Новое издание сочетает в себе элементы дизайна ведущей команды Формулы-1 и многолетний опыт создания электросамокатов от Xiaomi, обеспечивая надежность, стиль и удобство без компромиссов. Фанаты Формулы-1 смогут продемонстрировать свою приверженность с помощью специальных дизайнерских акцентов Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition и логотипа любимой команды у заднего колеса.

Премиальный дизайн сочетается с лучшими в своем классе характеристиками. Подобно формульным болидам, электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition является невероятно мощным: он способен путешествовать с максимальной скоростью 25 км/ч и может проехать до 45 км на одном заряде, а любители преодолевать препятствия оценят возможность покорять склоны с углом наклона до 20º. Безусловно, конструкторы не обошли вниманием и безопасность во время движения – модель получила надежную систему двойного торможения и встроенный дисплей для постоянного контроля поездки, также пригодятся отражатели со всех четырех сторон, если вы будете путешествовать в темное время суток. А благодаря складной конструкции самокат можно легко и быстро сложить для транспортировки или хранения.

Станьте фанатом Формулы-1 с новым Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition прямо сейчас, ведь лимитированное издание будет доступно в ограниченном количестве.