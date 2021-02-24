Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будет

Украинцев в нынешнем году ждет поздняя весна, зато лето наступит раньше, чем по календарю – жара начнется уже в середине мая. Таковы прогнозы погоды на ближайшие 90 дней.

Какой ожидается погода в каждом из трех весенних месяцев, подробно разобрался сайт "Сегодня". Наши эксперты – климатологи Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины. Это завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова и завотделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух.

А также самый известный народный синоптик Леонид Горбань.

О том, какой будет погода в наступившем году, читайте здесь: Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год

Инфографика – по расчетам Леонида Горбаня.

/ Фото: Сегодня

Вазара Мартазинова: Тепло придет в середине марта

Предыдущий прогноз Вазиры Мартазиновой о том, что в конце февраля на территорию Украины придет серьезное потепление, оказался точным. Но, по ее словам, холода в марте еще вернутся.

"Оттепель будет недолгой, в марте снова ударят морозы и снегопады, – говорит Вазира Мартазинова. – Но сильных морозов, более 10-15 градусов ночью, уже не ожидаем. Во второй половине марта снова потеплеет".

Также Мартазинова рассчитала, что апрель и май ожидаются с переменной погодой и большим, даже экстремальным, количеством осадков. Об этом говорят исследования долговременных перемещений воздушных масс в Северном полушарии.

Климатолог пояснила, что сезонные прогнозы погоды отличаются от прогнозов на несколько дней. Они предусматривают не состояние атмосферы, а ее циркуляцию. То есть, какие крупномасштабные циркуляционные процессы будут преобладать, где будут формироваться воздушные массы, куда они будут перемещаться, как долго задерживаться на определенной территории. Сравнение этих расчетов со средними многолетними данными дает представление о том, насколько эти процессы могут быть аномальными.

Вера Балабух: Арктика о себе еще напомнит

Как рассказала нам Вера Балабух, по расчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, существенных месячных и сезонных аномалий приземной температуры воздуха и количества осадков в Украине весной не ожидается. А вот обильный снег, выпавший в январе и феврале, весной положительно скажется на полноводности рек и снизит пожароопасность в марте и апреле.

"Средние за сезон значения температуры будут в пределах нормы, при этом нынешний март может быть несколько прохладнее обычного, а май теплее, – говорит Вера Балабух. – Учитывая, что влияние Ла-Нинья (см. ниже) и Полярного вихря на циркуляцию атмосферы в Северном полушарии будет сохраняться, хотя и уменьшаться со временем, возможны кратковременные заходы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые обусловят неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны".

Напомним: Ла-Нинья (по испански "Малышка") – климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш"). Чередование Эль-Ниньо и Ла-Ниньи называется Южной осцилляцией. Она может продолжаться от трех до восьми лет.

Леонид Горбань: Весна будет поздней и короткой

Народный синоптик Леонид Горбань, который, напомним, в своих расчетах использует старинную методику: Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы, рассчитал эксклюзивно для сайта "Сегодня", какой будет погода весной помесячно. Но он уточнил: так как в Украине семь климатических зон, то усредненный прогноз показывает лишь общие тенденции погоды в данном месяце.

"Вероятность моего прогноза – около 75%, в отдельных регионах, допустим, дождь пройдет на 1-2 дня позже или раньше, чем по усредненному прогнозу. Но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно", – разъяснил Леонид Горбань.

В целом, по его расчетам, весна окажется поздней и короткой. В марте она порой будет похожей на теплую зиму, а в мае – на нежаркое комфортное лето.

Март – зима

Месяц начнется снегом, дождями и морозами, но холода уйдут уже 5-6 марта, осадки прекратятся, днем температура поднимется выше ноля. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем снова вернется зима. В конце второй трети возможен снег с дождем и ночными морозами до -3 градусов. Лишь последняя 10-дневка марта окажется теплой, ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему.

Апрель – весна

Увы, "запах весны" улетучится быстро. Первая апрельская неделя ожидается холодной, без осадков, но с ночными морозами до -3 градусов. К концу первой трети потеплеет, но небо затянется тучами и пойдут дожди. К середине месяца снова похолодает. Температурные качели продолжатся всю вторую половину апреля: каждые 3-5 дней теплые погожие дни будут чередоваться с прохладными. Дневная температура поднимется до +20 градусов лишь в 20-х числах месяца. Закончится апрель ливнями, но среднесуточная температура уже не опустится ниже +12...14 градусов.

Май – лето

Весь май, по расчетам Леонида Горбаня, будет теплым, порой жарким и с обильными грозовыми дождями. Лишь 6-8-го числа после сильного холодного ливня возможно краткое снижение температуры до +10...12 градусов днем. В северных и восточных регионах в эти даты не исключены даже ночные заморозки, там температура опустится до 0 градусов. Но уже к 10 мая стремительно потеплеет, и начнется настоящее лето. В 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов. Но в третьей трети из-за двух периодов кратких, но обильных ливней установится комфортная погода – днем 25-27 градусов тепла. А вот к концу весны чуть похолодает, днем до +20...22 градусов.

Жара вернется в первых числах июня, но о том, каким будет лето – в следующих публикациях.

Есть в Украине еще один предсказатель погоды: это сурок Тимка Третий. Какую весну напророчил нам мохнатый – смотрите в сюжете.

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