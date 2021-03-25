Элитное авто, белый мрамор и картины над унитазами: что СБУ нашла на "даче Медведчука"

Еще неделю назад, 19 марта, Служба безопасности Украины и Департамент стратегических расследований Национальной полиции в селе Ждениево на Закарпатье провели обыски на даче "Медвежья дубрава", принадлежащей нардепу Виктору Медведчуку.

Сегодня журналист Виталий Глагола со ссылкой на источник в правоохранительных органах выложил в своем Telegram -канале фото обыска.

По словам журналиста, обыски касались нарушений закона со стороны жены Медведчука – Оксаны Марченко. Ее инвестиционная компания "Терраинвест" через другую компанию, тоже принадлежащую ей, незаконно получила в частную собственность участок земли в Закарпатской области.

Глагола утверждает, что в этой истории не обошлось без помощи чиновников районной госадминистрации, у которых также провели обыски.

"На присвоенной земле жена Медведчука уже успела построить целый спортивно-жилой оздоровительный комплекс для своей семьи", – уверяют источники журналистов среди правоохранителей.

На выложенных Глаголой фото можно увидеть, как выглядит четырехэтажная "дача Медведчука" изнутри: на них элитное авто Maybach, картинная галерея – от Золтана Шолтеса до Адальберта Эрдели и Иосифа Бокшая, выложенные белым мрамором ванные комнаты, инкрустированные ценными породами дерева камины, комнаты отдыха с мангалами и уголки для спа-процедур с джакузи.

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Немного смутили многочисленные полотна, развешанные не только в гостиной или спальне над диванами и кроватями, но и в уборных, расположенные прямо над унитазами и ваннами.

"Дача Медведчука" прекрасно вписана в горный ландшафт, его окружает старый еловый лес, а из огромных панорамных окон открывается превосходный вид. А на одном фото можно заметить, что рядом с ней находится место для кормления ланей.

Напомним, 19 февраля СНБО ввела санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, связанных с добычей и поставками энергоресурсов. Под санкции попали Медведчук, Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской супругой тоже подсанкционного нардепа Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.

16 марта Медведчук обжаловал в Верховном суде введенные против него санкции.

А 25 марта в офисе организации "Украинский выбор", которую также связывают с Медведчуком, тоже прошли обыски:

Видео: Сегодня