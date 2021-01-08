Ёлки-палки: напродавали новогодних деревьев на полмиллиона гривен убытков

С начала декабря Госэкоинспекция обнаружила сотни нарушений правил продажи елок, насчитав почти полмиллиона гривен убытков.
Об этом сообщил в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
В течение месяца в точках сбыта елок и сосен проверяли наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, наличие регистрации кода в системе лесохозяйственного центра и достоверность в накладных продавца, пояснил Малеваный.
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За нарушение этих требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составила 235 протоколов и 88 материалов передала на рассмотрение в суды.
Нарушителей штрафовали на суммы от 510 до 1700 гривен в соответствии со статьей 88-1 КУоАП. Кроме того, из-за незаконной торговли деревьями недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде.
Председатель Госэкоинспекции заявил о необходимости на законодательном уровне увеличить штрафы за реализацию деревьев без бирок и документов, поменять таксы, по которым рассчитываются убытки.
Напомним, в предновогодний период в киевских скверах и парках вандалы уничтожили целую рощу елок.
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