"Эпицентр" запустил социальный проект по профилактике синдрома встряхнутого ребенка

Социальный проект "Не тряси ребенка" – первый в Украине информационно-образовательный проект для родителей и врачей, посвященный синдрому детского сотрясения (СДС) в Украине

Главная миссия проекта – повышение осведомленности общества о синдром детского сотрясения (СДС) и его профилактике. Прежде всего он призван повысить уровень осведомленности родителей о СДС.

Термин "синдром детского сотрясения" применяют для описания насильственной травмы головы, которую наносят младенцу родители, пытаясь унять его плач. Чаще всего такие случаи происходят в период с 2 недель от рождения до 3-4 месяцев. Его еще называют периодом "фиолетового" плача. Последствиями СДС может быть целый ряд отклонений в развитии ребенка, ухудшение состояния здоровья и в крайне тяжелых случаях – инвалидность или смерть. Так, в 2017 году в Украине из-за травмирования головы умерли более 350 детей. К сожалению, к этому моменту в стране не было создано никаких информационно-образовательных программ для родителей и врачей о синдроме встряхнутого ребенка и методов его предотвращения.

"Для нас было очень важно запустить данный социальный проект. Ведь мы хорошо понимаем, что негативные последствия коронакризиса и экономических проблем привели к росту социальной напряженности и уровню стресса в семьях. К сожалению, часто жертвами чрезмерной раздражительности родителей становятся совсем маленькие члены семьи, а потому поднятая нами проблема сегодня актуальна как никогда. "Сеть "Эпицентр", как лидер по продаже бытовой химии в Украине, взяла на себя социальную миссию повысить осведомленность украинцев о синдроме встряхнутого ребенка. Ведь дети – это наше будущее!" – прокомментировала Юлия Усата, директор направления "Декор" сети торговых центров "Эпицентр", который стал инициатором проведения проекта "Не тряси ребенка".

В 2018 году "Международный центр развития и лидерства" (МЦРЛ) в партнерстве с Уполномоченным Президента по правам ребенка начали проект "Детство без насилия: роль медицинских работников в системе идентификации и реагирования на случаи насилия над детьми".

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Развивая эту инициативу, группа компаний "Эпицентр" запустила в сети проект "Сохраняй спокойствие – не тряси ребенка!", который продлится в течение марта-апреля 2021 года.

Приобретая пачку подгузников ведущих производителей в сети "Эпицентр", покупатели увидят на них соответствующую наклейку – "Не тряси ребенка" с информацией о проект. В торговых залах сети размещены баннеры для родителей с информацией о СДС. Социальный ролик об опасности СДС будут транслировать более 700 медиаэкранов во всех 64 ТЦ "Эпицентр". Кроме того, "Эпицентр" запустил серию образовательных роликов для родителей с советами и информацией о синдроме встряхнутого ребенка от известных украинских педиатров на собственном Youtube-канале.

Инициативу поддержали такие известные бренды, как Pampers, Chicolino, Moony, Skippy, Molfix, Aura Baby, Evy Baby, Dada, Bambik.

"Проектом "Сохраняй спокойствие – не тряси ребенка!" мы хотим рассказать об опасности синдрома встряхнутого ребенка максимально широкой аудитории родителей и в корне изменить убеждения многих из них, что встряхивание ребенка – это нормально и не несет угрозы их малышам. Подобным образом компания "Эпицентр", которая яляется семейным брендом, заботится о своих покупателях и хочет защитить украинские семьи от опасной проблемы", – рассказала Юлия Чудновец, руководитель департамента по связям с общественностью ООО "Эпицентр К".