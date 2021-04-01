Эпидемия разбушевалась. Уровень госпитализаций превышен в 22 областях

Эпидемия в Украине не сбавляет оборотов – каждый день все больше новых больных. Также по состоянию на 1 апреля уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в 22 регионах страны.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, самая сложная ситуация с заполненностью больниц в Хмельницкой области – уровень госпитализации там 122,2 при норме в 60 на 100 тыс. населения. Далее идут Житомирская область – 118,8, Винницкая – 113,4, Киев – 110,1, Николаевская – 108,4.

Меньше всего (не превышен порог) в Кировоградской области – 41,6, Луганской – 41,9 и Херсонской – 42,5.

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А вот наибольшая занятость коронавирусных коек с кислородом в Киеве – 84,3% (при норме в 65%). Меньше всего занято мест с кислородом в Херсонской области – 16,4%.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве уже усилили локдаун, закрыв с 5 апреля общественный транспорт для большинства жителей – в нем смогут ездить только по спецпропускам определенные категории людей. Но это еще не все – сейчас заговорили о комендантском часе в столице.