Ермак рассказал, когда вакцина Pfizer появится в Украине (видео)

Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прибудет в Украину в ближайшие недели.
Об этом во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Украина рассчитывает на помощь Евросоюза в вопросе вакцинации.
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Ермак напомнил, что с февраля в Украине началась вакцинация пока вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинация проводится по принципу очередности – первыми прививки получают военные и врачи.
Напомним, по состоянию на утро 10 марта, в Украине от коронавируса привили более 23 тысяч человек.
Также сообщалось, что Минздрав заключил соглашение с британским посредником – компанией Crown Agents – о неразглашении информации об условиях закупки вакцин против COVID-19.
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