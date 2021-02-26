Еще 10 млн доз: Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает новые поставки вакцины от коронавируса в страну.

Как сказал он в эфире одного из телеканалов, компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.

"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax", – сказал Степанов.

По его словам, компания-производитель вакцины Novavax Serum Institute of India является крупнейшей в мире. Он производит 25 видов вакцин, которые уже одобрили во Всемирной организации здравоохранения.

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Компания Serum Institute of India поставляет вакцины в 170 стран мира.

Министр отметил, что Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Кроме того, сейчас в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин непосредственно с компанией Pfizer.

Также мы писали, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат Covishield.

Кроме того, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.