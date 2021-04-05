Если в доме "играют в боулинг" и работают дрели: как успокоить шумных соседей

Во время карантина, когда большинство людей, включая детей, находятся дома, недостатки звукоизоляции особенно ощутимы, и жизнь рядом с шумными соседями превращается в ад.

Как бороться с невыносимыми соседями и что можно сделать, если разговоры не помогают, расспросила экспертов журналист новостей "Сегодня" Алла Чиж.

Как наказать соседей за нарушение норм шума

Право на тишину гарантировано каждому гражданину Законом о санитарном и эпидемическом благополучии: с десяти вечера до восьми утра нельзя стучать, стучать, кричать и включать музыку на полную.

"Более 50 децибел уже можно привлекать к ответственности", – говорит юрист Роман Хорольский.

В столице, по правилам благоустройства, нормы еще строже – не более 40 децибел днем ​​и 30-ти ночью. Громко включили музыкальный канал – и за пределами квартиры уже превышение. То же и с разговором на повышенных тонах. Кстати, для измерения децибел есть даже специальный прибор, который так и называется – шумомер.

"Я, например, могла проснуться в 8 утра от звука дрели и это продолжается в выходной, в воскресенье. Или прихожу вечером уставшая – 10-11 вечера, и были таки звуки, как пила пилит", – рассказывает журналистка Алла Хоцяновская.

Грохот, скрежет и жужжание длятся уже несколько месяцев. Соседи же оправдываются, должны доделывать ремонт, а муж работает, поэтому дома может что-то делать только по вечерам и в выходные.

"А когда человеку что-то делать, скажите? Мы еще ремонт не доделали. Соседи тоже своеобразные – я когда отбивные делаю, они берут по потолку стучат", – жалуется нарушительница спокойствия.

И действительно, право делать ремонт есть у каждого, а выяснить, вышли ли за грань дозволенного, должна полиция. Но она на такие вызовы приезжает редко и зафиксировать шум, как положено, не может.

"В полиции сейчас отсутствуют сертифицированные приборы, которые могут измерять шум. Кое-где они есть в других государственных учреждениях. Например, в госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, но они не уполномочены составлять админматериалы", – говорит адвокат Роман Хорольский.

Нестандартное решение

Житель Киева Артем Кравченко тоже рассказывает, что из-за шумных соседей уже лопнуло терпение.

"Бывало и ночью постоянный топот, скрежет, музыка. Сосед же всегда говорил: я ничего сделать не могу, это дети, это у нас какой-то там праздник и так далее", – говорит мужчина.

Причем, Артем – юрист по специальности, но говорит, что в правом поле справиться с шумными соседями не смог. Поэтому решил ответить им зеркальными мерами. Для этого изобрел целую установку.

Шум транслирует с телефона. Имеет особый плей-лист: звуки скрежета табуреток по бетону, мяча о стену, топота в тяжелых сапогах, классические – дрели, перфоратора, отбойного молотка. Он даже продает свое изобретение.

В пригородах свои проблемы

Жители пригородов страдают от соседского шума не меньше. Причем часто эти соседи – застройщики.

Так, жительница Вышгорода Оксана переехала сюда из шумного Киева, однако кроме дрелей соседей по дому страдает еще и от ужасных звуков строительства, которое ведется напротив. Строители работают и в выходные, и

рано утром.

"Когда они выбивают металлические формы при заливке, они начинают эти работы в 7 утра. И ты вздрагиваешь на кровати от этих шумов. Так звонко, и эхо дает по всему району", – жалуется женщина.

С другой стороны – отделка пошла трещинами от соседского ремонта.

"Здесь такие вибрации шли, что даже штукатурка начала отваливаться. Соседи делали ремонт – это результаты того шума физически уже видны", – рассказывает Оксана.

Кроме ремонтов, в Оксанином доме все те же проблемы – после 10-ти соседи начинают "ходить на каблуках" и "катать боулинг".

Хотя здесь не столько о неуважении к соседям, как об ужасной шумоизоляцию, особенно в монолитных новостройках, которые в столичных сателлитах растут, как грибы. Голые железобетонные конструкции идеально проводят звуки.

"Если вы сделаете удар молотком на первом этаже, то эхо звуковое может передаться аж на 16-й этаж. Когда сдается дом под чистовую отделку, то ни о каких звукоизоляционных мероприятиях даже в проектных решениях речь не идет. Например, стяжки делают цементно-песчаные абсолютно без изоляции", – говорит эксперт по энергоэффективности Иван Перегинец.

Что можна сделать

Конечно, квартиры без звукоизоляции лучше не покупать, однако они дешевле. Поэтому, если вариантов нет, единственный выход – самостоятельно проложить у себя звукоизоляционные материалы. Желательно под наблюдением специалистов и в кооперации с соседями.

Если же источник вашего дискомфорта – шумные люди, а не тонкие стены, эксперты советуют обращаться в полицию коллективно. Говорят, что коллективные заявления всегда дают результат. Также советуют фиксировать шум на мобильные и требовать составления протоколов.

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