Эти войска не для Донбасса: расследователи CIT о военном лагере РФ вблизи Украины

Новый военный лагерь РФ вблизи Украины не предназначен для вторжения на Донбасс, а может быть использован для нападения на Украину с другого участка границы. Такое мнение высказал в комментарии телеканалу "Украина 24" представитель группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.

По его словам, по состоянию на 6 апреля в этом лагере находились 623 единицы боевой техники.

"Это уже достаточно серьезные силы, сравнимые с отдельными лагерями, которые мы наблюдали в 2014-15 годах", – сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что этот лагерь достаточно мобильный и в любой момент может перебазироваться и оказывать давление самим фактом своего присутствия.

"Есть вероятность, что он может быть переброшен ближе к границе … Что больше всего в этом лагере беспокоит, что Воронежская область не граничит с т.н. "ДНР" и "ЛНР", а исключительно с подконтрольной Украине частью Луганской области. Эти войска вряд ли предназначены для того, чтобы зайти на Донбасс и подкрепить боевиков", – объяснил он.

Михайлов добавил, что эти войска могут быть применены только для нападения на свободную территорию Украины, если будет принято такое решение.

Видео: Сегодня

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