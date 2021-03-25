Это доказывает, что вакцина работает: сколько украинцев пережили "побочки" Covishield

В Украине вакцинировали уже более 150 тысяч человек и зафиксировано почти 600 случаев побочных эффектов. При этом в Минздраве уверяют, что это доказывает действенность препарата Covishield. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
Он отметил, что, согласно данным Европейского медицинского агентства, вакцина компании AstraZeneca безопасна и эффективная и что нет доказательств взаимосвязи прививок с появлением тромбов.
"На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины. Речь идет о головной боли, временном повышении температуры, слабости. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты при применении вакцины, которые доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ", – сказал Иващенко.
Также в Украине были зафиксированы три случая, когда пациентам после вакцинации необходима была помощь врачей.
Ранее мы подробно рассказывали, какие побочные реакции могут быть после прививки препаратом Covishield.
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