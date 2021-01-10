Главный эпидемиолог Минздрава заявила, что в Украине нет карантина

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от внедрения этих мероприятий на местах. И от готовности медицинской системы к выявлению новых случаев COVID-19.

Об этом заявила главный специалист Минздрава Украины, эпидемиолог Наталья Виноград агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, ограничительные меры, которые ввели в Украине, являются проверенными технологиями в других государствах и регионах. В нашей стране их ввели в минимальном объеме.

"Это не карантин, слово нецелесообразно использовать. Это усиленные противоэпидемические мероприятия. Так записано в законе Украины о защите населения от инфекционных болезней. И оно соответствует этому в объеме, который сегодня введен. У нас нет очень жестких ограничений – запрет выхода (из помещений), запрет пребывания, дистанция удаления от места постоянного пребывания. У нас не закрыто движение транспорта, у нас не закрыты границы. Фактически у нас ограничительно-изоляционные меры не введены", - сказала Виноград.

Поскольку в стране снижается заболеваемость COVID-19, то нет необходимости вводить ограничительно-изоляционные меры. Но на данном этапе нужно тщательное соблюдение всех норм и правил, особенно в общественном транспорте. Им пользуется много людей, и есть риск заразиться.

"Будем говорить о результативности в зависимости от того, как отработают ситуацию на местах. Это очень важно", – отметила эпидемиолог.

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По ее словам, решение о введении ограничительных мер после праздников не было случайным. Ведь именно сейчас возникли новые штаммы коронавируса, и эксперты учитывают потенциальную угрозу.

"Их прописывают три группы: британская, африканская, американская. Любой из этих вариантов имеет значительно более высокий потенциал к заражению. Он вызывает большее количество случаев и более быстрое заражение. Сократился инкубационный период, а от этого, по математическим подсчетам, очень резкий прирост новых заболеваний", – сказала Виноград.

Она обратила внимание на то, что очень важно своевременно выявлять случаи коронавируса. Ведь если в Украину придут новые штаммы, нужно об этом узнать как можно раньше.

"Люди должны быть вовремя вылечены и изолированы. На этом моменте акцентируют внимание все государства мира. Отслеживание перемещения людей, которые пошли на самоизоляцию, – это критический момент, который является наиболее оптимальным", – отметила она.

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения весеннего локдауна. По его мнению, введение зимних ограничений позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения – "чтобы мы всем в состоянии были оказывать медицинскую помощь".