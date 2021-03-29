Это не шутка? Синоптик на 1 апреля обещает "взрыв" тепла в Украине

Уже 30 марта погода наладится – будет тепло и солнечно

Сегодняшние дожди до завтра "не доживут" – ко вторнику их практически полностью вытеснит из Украины антициклон Nikole. При этом будет по-весеннему тепло – везде больше 10 градусов тепла.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 30 марта осадков не предвидится, разве что на западе Украины местами пройдет небольшой дождь и, возможно, покапает в Одесской области. И все.

Ветер в большинстве областей будет южных направлений, небольшой или умеренный.

Температура воздуха на западе и востоке ​​6-10 градусов, а на остальной территории будет 10-14 тепла.

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Ближайшей ночью в восточных областях даже задержатся небольшие "минусы".

В Киеве около 10-12 градусов и без осадков.

"Ближайший "взрыв" тепла приходится на 1 апреля, вероятно, до 16-18 градусов. Однако ближе к выходным воздух посвежеет и станет больше дождей", – добавила Диденко.

Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.