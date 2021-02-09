Езда за рулем во время снегопада: 12 советов автогонщика Мочанова

Непогода вносит свои коррективы в жизнь любого украинского города – от самого мелкого до Киева, который уже второй день стоит в километровых пробках из-за заметенных дорог и тротуаров

На этом фоне известный украинский гонщик Алексей Мочанов в своем Facebook рассказал автомобилистам, как пережить погодные невзгоды с минимальным ущербом для себя и для своего "железного коня".

Самый оптимальный вариант, по его словам, это оставить автомобиль дома, чтобы разгрузить дороги.

Если это сделать невозможно, первым делом следует заправить полный бак автомобиля, а лучше взять с собой еще и 10-литровую канистру и заливную горловину. Отъехав до 100 км, следует долить бак до полного, а в поездках до 500 км стоит заезжать на заправку 3-4 раза.

В багажнике обязательно должны быть 2-3 литровых банки моторного масла и банка антифриза. Доливать масло стоит, если на дороге в снегу мотор начнет "молотить".

Попав в пробку на заснеженной дороге, не газуйте – время от времени стоит дать мотору около 2 тыс. оборотов в минуту (по тахометру). Это поможет снизить нагрузку на мотор и аккумулятор, а также даст дизельным авто время, чтоб остыть.

Из необходимых вещей с собой важно иметь: телефонную зарядку со шнурком (или даже не одну), негазированную воду, пару плиток шоколада с орехами, влажные салфетки, бумажные полотенца, валенки.

На случай попадания в обочину следует вкрутить буксировочный крюк спереди (за него сразу можно зацепить трос, а второй конец бросить в багажник). Желательно также иметь лопату и пару-тройку килограммов соли.

Дефлекторы, через которые в салон попадает воздух, должны быть опущены максимально вниз – так горячий воздух быстрее прогреет салон (летом наоборот – если их поднять вверх, холодный воздух быстрее охладит).

Реклама

Перед выездом надо убрать с машины весь снег – в том числе с капота, крыши и багажника, а не только со стекол. В противном случае он будет лететь струей или потоком в стекла или фары автомобилистов за вами.

От запотевания стекла изнутри нужно обработать средством-"антифогом". При посадке ноги надо отряхивать щеткой, а на остановках почаще вытряхивать ковры – снег, который заносится в салон, тает, из-за чего растет влажность. Также следует включить на полную горячий воздух и кондиционер.

Следует помнить, что полный привод не останавливается лучше переднего или заднего. При торможении решают скорость реакции, шина по сезону с корректным давлением и антиблокировочная система тормозов.

Обязательно надо запомнить и следовать правилу: "Автомобиль всегда едет только туда, куда смотрят глаза водителя". Необходимо смотреть именно в ту точку, куда нужно добраться.

Если вылет с дороги неизбежен, важно выбирать место для столкновения: не в людей, не в технологический транспорт, не в грузовик и не в дерево. Лучший вариант – в забор по касательной.

Кроме того, Мочанов советует держать руль с усилием, "с каким бы держали птицу" – чтобы и не задушить, и чтоб не улетела. Слишком крепкая хватка сигнализирует о том, что машина едет слишком быстро для нервной системы.

Напомним, накануне непогода парализовала и Одессу – дождь и низкая температура привели к транспортному коллапсу на дорогах.

Тем временем в Киеве из-за сложных погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Видео: Сегодня