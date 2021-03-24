Финансировали боевиков: СБУ выявила сеть нелегальных казино

В Украине заблокировали деятельность более 30 нелегальных игорных заведений и двух казино, которые финансировали террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Проверяется информация о причастности к ним правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Нелегальные игорные заведения были выявлены в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

При обысках у них изъяли компьютерное оборудование, 14 столов для игры в покер, 5 рулеток, а также игральные фишки, карты, принадлежности для карточных игр, мобильные телефоны персонала, черновые записи с клиентскими базами и видеорегистраторы.

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Проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявлении подозрений причастным лицам.

Тем временем после легализации в Украине азартных игр в августе прошлого года в стране уже работает пять легальных казино, и госказна пополнилась на 70 млн гривен за разрешения на ведение такой деятельности в 2021 году.

Мы также сообщали, что компания в Киевской области создала 20 незаконных онлайн-казино с ежемесячным оборотом более 500 тысяч долларов.