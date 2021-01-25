COVID-19 после локдауна. Что изменилось и какая ситуация в больницах

На лечение пациентов очень влияет их эмоциональное состояние

После локдауна в Украине большинство инфекционных отделений заполнены наполовину, а некоторые даже закрывают. Но медики говорят, что это не значит, что больных COVID-19 стало меньше.

"Сегодня" разбирались, изменились ли симптомы коронавируса и почему статистику за последние недели не считают прощанием с болезнью.

Так, пациентка с коронавирусом из Житомира болеет еще с начала декабря. В больницу поступила с опасной для жизни сатурацией – 45. Медики объясняют, что поток кислорода идет пациентке, поэтому она при сознании.

Сейчас таких тяжелых больных в Житомирской второй больнице двое. За каждым ведется видеонаблюдение.

Заведующая инфекционным отделением Лина Ковальчук считает, что очень важно эмоциональное состояние людей. По ее словам, коронавирус поражает нервную систему.

"У меня была пациентка, которая говорила – все я не могу. Она и плакала. Я держала ее руку и говорила: "У тебя все получится. У тебя все получится. Надо набраться терпения. Надо дышать", – вспоминает Ковальчук, добавив, что сейчас эта пациентка дома.

Этажом ниже инфекционным отделением заведует Олесь Кутной. Еще летом он лечил ишемические болезни сердца, однако осенью все изменилось. Из-за большого потока пациентов не успевали заполнять истории болезней. Но сейчас коронавирусные отделения загружены наполовину.

Пока о новых симптомах говорить рано, считают специалисты. Ведь болезнь изучат до конца еще не

скоро.

"Никто не говорил, что факты заболевания этим вирусом у тех людей, которые переболели другим штаммом. Если таких данных нет, то это значит, что иммунитет у людей, которые уже переболели коронавирусом, какой-то есть. Это дает надежду, что вакцина будет защищать от этих новых штаммов", – сказал ректор Национального медуниверситета им. Богомольца Юрий Кучин.

В будущем медикам придется пересмотреть подход к лечению пневмонии, а пока главным для пациентов остается кислород.

С помощью концентратора уже неделю дышит Эльмира Ахметова. Признается, что обратилась за помощью слишком поздно.

"Мне, конечно, сейчас легче. Я могу выполнять небольшую нагрузку – пройти метров 15-20 без одышки. До подключения аппарата не в силах было даже с кровати встать", – говорит пациентка, поблагодарив Рината Ахметова за концентратор, который Фонд купил для отделения.

Ринат Ахметов принял решение помочь стране в борьбе с COVID-19 в 2020 году. За это время врачи получили 200 000 единиц средств индивидуальной защиты, более 300 тысяч экспресс-тестов и более 1000 медоборудования.

И аппарат ИВЛ, и кислородные концентраторы житомирской больнице тоже предоставил Фонд Рината Ахметова.

В общем Фонд и бизнесы SCM передали в больницам Украины 155 кислородных концентраторов. А с марта прошлого года – 205 аппаратов ИВЛ.

"Все, что было приобретено для государственной медицины в условиях пандемии, было в остром дефиците. На каждую единицу оборудования конкурировали десятки государств. Но Фонд Рината Ахметова смог совершить невозможное и доставить в Украину аппараты", – отметила директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Напомним, программа Фонда Рината Ахметова спасает жизни в больницах Харьковской области.

Кроме того, детский дом семейного типа в Днепре получает помощь от Фонда Рината Ахметова.