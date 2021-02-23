Фонд Рината Ахметова поддерживает детские дома семейного типа

В Черкасской области супруги создали детский дом семейного типа. Сейчас в семье семеро сыновей и трое дочерей. И к каждому воспитаннику у родителей индивидуальный подход.

Как быть мамой десяти детей и успевать все, выясняла журналист новостей "Сегодня" Юлия Покидина.

Мама-воспитательница Любовь Курта говорит, что по-другому свою жизнь уже не представляет.

"Я свой день расписываю почасово, чтобы все успевать. Это тяжело, но я, как мама, получаю очень большое удовольствие – дарить свое тепло, любовь и ласку – это так приятно", – рассказывает женщина.

Первого мальчика на воспитание супруги взяли 10 лет назад, когда их сын уже повзрослел. Затем приютили еще двух. А потом создали детский дом семейного типа.

"У каждого ребенка своя история, и последствия этих историй отражаются на детях и сейчас. Это видно в их поведении, как они себя ведут, больше всего в школе", – говорит Любовь.

Но со временем это проходит, говорит женщина. Дети раскрываются, становятся более общительными и уверенными в себе.

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Самое большое увлечение воспитанника детского дома Артема Купчина – футбол. Мечтает выйти на поле, а пока тренируется в школе почти каждый день и участвует в соревнованиях.

В Киев ездил и по приглашению Фонда Рината Ахметова. С другими воспитанниками детских домов семейного типа обсуждали будущие профессии.

"Я был на тренинге от Фонда Рината Ахметова, мы там общались о предстоящей работе, мечтах, мне там было интересно, понравилось мне", – говорит Артем.

В семье хорошо знают о деятельности благотворительной организации и работе портала "Сиротству – нет!".

"Я советую всем приемным родителям, чтобы заходили на портал" Сиротству – нет!". Там видишь единомышленников, какую-то свою историю можно рассказать, и перечитать, и уже видишь, что мы в правильном направлении идем. В Украине больше нет подобного сайта , чтобы кто-то еще так же помогал детям, как Ринат Ахметов", – говорит мама-воспитательница.

За время существования всеукраинского портала усыновления – почти 10 000 детей нашли свои семьи.

Видео: Сегодня

Также говорилось, что Фонд Рината Ахметова помогает Петропавловской больнице, которая находится вблизи линии разграничения в Луганской области, лечить больных COVID-19. Медикам переданы современные аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус.