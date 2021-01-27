Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце маленькой Аленке из Мариуполя

Судьбу всей семьи решил один телефонный звонок на день рождения ребенка

Маленькая Аленка из Мариуполя Донецкой родилась с многочисленными пороками сердца. И из-за одного из них нуждалась в срочной операции. Но большую сумму родные собрать не могли. Судьбу крохи решил один-единственный телефонный звонок.

Подробнее для новостей "Сегодня" рассказывает корреспондент Оксана Корчма.

День рождения маленькой дочери, Аленочки, для семьи Филатовых – дважды памятная дата. Именно тогда семья узнала: больное сердце малышки можно спасти. Мама Анастасия говорит, что с семьи упал тяжелый груз.

Еще до появления на свет у ребенка обнаружили несколько проблем с сердцем. Впоследствии Аленка, как говорят врачи, эти болезни "переросла". Но самая большая проблема – порок сердца – грозил жизни девочки.

Мама Анастасия Филатова вспоминает:

"Очень боялась, чтобы она не упала сильно. Чтобы она сильно не начинала баловаться, бегать. Постоянно её тормозила и останавливала. Думали, всё-таки у ребёнка порок сердца. Как она в садике будет?"

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Родители девочки говорят, что на операцию, а это несколько десятков тысяч гривен, не насобирали бы и за несколько лет. Настя – в декретном отпуске. Муж работает слесарем на заводе. Воспитывают еще одну, старшую дочь Женю. Судьбу всей семьи решил один-единственный телефонный звонок на день рождения Аленки.

Анастасия Филатова говорит:

"Мы связались с фондом Рината Ахметова. Нам очень быстро помогли. Я даже не ожидала, что так всё быстро произойдёт. Большая благодарность лично главе Фонда, Ринату Ахметову. С большой поддержкой нам помогли. Взяли на операцию".

В сердце крохи вживили оклюдер. Теперь ребенок прекрасно себя чувствует – может без ограничений идти в жизнь: заниматься танцами, бегом или даже боксом, но лучше шахматами, говорят родители. И в Аленке неожиданно открылся талант художницы.

Детская комната стала настоящей мастерской. Единорога кроха нарисовала для новых друзей из Фонда. Они пришли с подарками к семье в новогодние праздники. Теперь не только сердце Аленки, но и сердца всей семьи преисполнены радостью жизни.

Фонд поддерживает детей с пороками сердца с 2013 года. На сегодняшний день проведена уже 126-я операция по установке имплантов.

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Напомним, в ноябре-2020 Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Никите с Донбасса.

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