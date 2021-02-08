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Форум по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

8 февраля, 10:15

Сергей Мартынец

Цель форума – определить стратегию власти в борьбе с эпидемией

В Киеве проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", в котором принимают участие президент Украины, представители украинского правительства, Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

После Зеленского выступят генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

11:10-12:40.

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12:50-14:20.

14:30-16:00.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.

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форум коронавирус

Источник: Сегодня

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