Форум по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

Цель форума – определить стратегию власти в борьбе с эпидемией

В Киеве проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", в котором принимают участие президент Украины, представители украинского правительства, Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

После Зеленского выступят генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

11:10-12:40.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Посол ЕС, председатель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Журналист, старший вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

12:50-14:20.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис.

Представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

14:30-16:00.

Архиепископ черниговский и нежинский, Православная Церковь Украины, Евстратий (Зоря).

Митрополит львовский и галицкий Филарет (Кучеров).

Митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей Украинской Греко-Католической церкви Олекса Петрив.

Заместитель председателя Всеукраинского союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура.

Верховный муфтий Украины, председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим.

Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.