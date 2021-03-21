Фото дня. В Холодном Яру зацвел редкий подснежник

Он занесен в Красную книгу Украины

В Черкасской области зацвели первые весенние цветы – подснежники. Они занесены в Красную книгу Украины.

Холодный Яр – единственный в мире равнинный участок подснежника складчатого. Это редкий первоцвет, охраняемый Красной книгой Украины. Растет на площади более 60 га.

Цветы зацвели, несмотря на зимние морозы и холодную погоду. Это вселяет надежду на скорый приход теплой и по-настоящему солнечной весны не только на Черкасчину, но на всю территорию Украины.

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Поляна выглядит изумительно.

Ранее мы сообщали, что краснокнижный шафран Гейфеля, который занесен в Красную книгу Украины, зацвел в дендропарке "Березинка" на Закарпатье. Фиолетовый ковер цветов раскинулся на 20 гектарах.