ФСБ проверила "армию ДНР" и выгнала командира полка за нарушения

В рядах оккупантов в Макеевке происходят кадровые изменения

Представители ФСБ РФ начали проверки в подразделениях незаконных вооруженных и военизированных формирований т.н. "ДНР".

Об этом рассказали источники сайта "Сегодня".

Так, по результатам выявленных недостатков в 11-м отдельном мотострелковом полку т.н. "ДНР" (Макеевка) была инициирована смена руководителя указанного "полка" и назначение нового (некое лицо с позывным "Саид").

Слушайте главные новости пятницы в подкасте "Что сегодня?" от 22 января .

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Ранее сайт "Сегодня" писал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, что на оккупированной территории Донбасса продолжается боевая подготовка боевиков, а также российское командование провело ротацию командиров – "армию ДНР" возглавил новый офицер РФ.

Также напомним, временная глава миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что Россия блокированием переговорного процесса пытается заморозить конфликт на Донбассе. Поэтому запад срочно должен мобилизоваться и предотвратить это.

Сообщалось, что 21 января, на Донбассе был убит боевиками украинский морпех Александр Отрепьев.

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