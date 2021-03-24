ФСБ в Крыму пытками выбила из журналиста признание в шпионаже для Украины

Арестованного в оккупированном Крыму журналиста радио "Свобода" Владислава Есипенко два дня пытали электротоком. Об этом сообщил украинский журналист Антон Наумлюк со ссылкой на собственные источники.

О перипетиях дела в новостях "Сегодня" рассказывает Эльвина Сеитбуллаева.

Есипенко задержали две недели назад, когда он возлагал цветы к памятнику Шевченко в Симферополе. ФСБ обвиняет его в шпионаже. Мы отслеживаем судьбу заключенного Есипенко. И узнали, что до сих до сих пор к нему не пускают независимого адвоката.

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Ссылаясь на свои источники в Симферопольском СИЗО, главный редактор издания "Грати" Антон Наумлюк говорит, что произошло это сразу после ареста:

"Ему на голову надели некий предмет, туда подключали провода и пускали ток, постепенно увеличивая напряжение, когда боль становилась более терпимой. Таким образом оперативники пытались получить признательные показания. Сейчас мы знаем, он тоже успел сказать человеку, что отказывается от дачи всех показаний".

Своей цели российские силовики в определенной степени достигли, отмечает Наумлюк. С некоторыми обвинениями крымчанин якобы согласился: признался в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Украинца показали на пропагандистском канале, однако скрывают от независимых адвокатов. Эмиль Курбединов и Алексей Ладин подтвердили новостям "Сегодня", что уже две недели им не разрешают встретиться с Есипенко. Он, по словам российских силовиков, якобы отказался от защиты.

Однако Ладин говорит, что официальных отказов защитники не видели. А если таковые и существуют, то Владислав оказался под физическим и психологическим давлением.

Впрочем, адвокатессой по распределению стала бывшая журналистка. Виолетту Синеглазову не в первый раз назначают вести сфабрикованные дела против украинцев, которых обвиняют в якобы шпионаже и диверсиях. Поэтому фактически она представляет интересы ФСБ, а не подзащитных, говорят крымские правозащитники.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник говорит:

"Она – элемент системы ФСБ по принуждению к тем признаниям, которые нужны ФСБ. По сути, идет на сделку со следствием. Это ее главная роль и скрывать информацию о пытках. Этот человек также имеет отношение и она связана с пытками. Она как адвокат может защитить человека от этого, но не делает. По сути, мы говорим о соучастии в пытках против граждан Украины".

Владислав Есипенко – не первый, кому "шьют" дело о шпионаже в Крыму. Уже 15 человек лишены свободы. Поэтому правозащитники называют это репрессиями против украинцев на оккупированном полуострове.