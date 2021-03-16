ФСБ в оккупированном Крыму задержала нового украинского "шпиона" (фото и видео)

Федеральная служба безопасности РФ задержала в оккупированном Крыму россиянина, якобы собиравшего информацию для украинских спецслужб.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сообщается, что ФСБ провела оперативно-разыскные мероприятия и пресекла разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко Вячеслава Леонидовича.

Видео: ФСБ РФ

По данным спецслужбы, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в Крыму.

В ФСБ уверяют, что в автомобиле Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Однако ни фото, ни видео его не приводят.

Вячеслав Есипенко

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"Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", – утверждают в ФСБ.

Судя по всему, на злые намерения задержанного должны были указывать изъятый у него туристический нож в пластмассовом чехле, дешевенький кнопочный телефон, смартфон с запасным аккумулятором, зарядный шнур от прикуривателя в авто, сувенирные флажки Украины и Евросоюза, железный ломик к крюком и бумажка з какими-то каракулями.

В спецслужбе говорят, что Есипенко был задержан с целью исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, российские спецслужбы не первый раз рапортуют о задержании украинских "шпионов" в Крыму. Так, в июле-2020 в Севастополе ФСБ задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкой.

В ноябре-2019 в Севастополе ФСБ задержала россиянку, которая якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.