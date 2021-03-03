Гаджеты не портят зрение, – офтальмолог Станислав Саксонов

Авторитетный украинский офтальмолог-ретинолог Станислав Саксонов, дал интервью изданию Укринформ, где рассказал о современном лечении заболеваний глаз, о новейших лазерных технологиях, необходимости регулярных визитов к офтальмологу, а также о вреде гаджетов для зрения.

"От того, что вы будете использовать зрение по назначению, болезнь глаз у вас не разовьется. Современные мониторы защищены дополнительными фильтрами и безопасны. А временны́е рекомендуемые ограничения связаны больше с эмоциональной составляющей. Например, Американская академия психотерапии рекомендует время, проведенное за компьютером, свести до одного часа в день для детей в возрасте от двух до пяти лет – это медицинские противопоказания, однако не с точки зрения офтальмологии. Глаза вы не испортите, если будете долго читать или смотреть телевизор", — ответил Саксонов на вопрос о вреде современных гаджетов для зрения.

Справка. Станислав Саксонов — украинский офтальмолог-ретинолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Центр Ока. Доктор Саксонов одним из первых в мире применил микроимпульсную лазерную коагуляцию, не травмирующую сетчатку глаза, которая широко используется в США и странах Европы. Саксонов провел более 50 тыс. лазерных вмешательств при заболеваниях сетчатки, глаукоме, катаракте. Более 200 его научных работ опубликованы в профессиональных медицинских изданиях.