Государственная измена: ГБР открыло уголовное производство против Медведчука и Козака

Медведчук допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как госизмену

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против Виктора Медведчука и Тараса Козака

Такую информацию получил Алексей Гончаренко от Офиса генпрокурора в ответ на заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена), сообщил нардеп в Telegram.

"Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований. Напомню, мое заявление касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО относительно Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что СБУ провела обыски в организации "Украинский выбор", лидером которого является Медведчук. Представителей организации подозревают в содействии в 2014 году проведению псевдореферендума и "выборов" в оккупированном Крыму.

Также напомним, соратник Медведчука признался в призывах к выходу Крыма из состава Украины.