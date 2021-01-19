ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Судью подозревают в даче заведомо ложных показаний, искусственном создании доказательств и подкупе свидетеля (ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины).

"Этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению его подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", – сказано в сообщении.

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В ГБР также утверждают, что Тупицкий после получения подозрения "имитирует его невручение, неполучение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи в связи с уголовным производством, в котором тот фигурирует. На это в Конституционном суде заявили, что указ президента является неконституционным.

Сегодня утром охрана не пропустила Тупицкого на работу. Сам глава КСУ заявил, что это противоправное вмешательство в его деятельность и препятствование выполнению им своих служебных обязанностей.