Где лучше сделать лазерную коррекцию?

"Я считаю некорректным отвечать на такой прямолинейный вопрос, так как существует конфликт интересов для пациента, потому что являюсь экспертом по проверке качества медицинской услуги. Но, естественно, я могу подчеркнуть и более компетентно оценить преимущества именно места своей работы – "Британского офтальмологического центра", - говорит эксперт Ковригина Екатерина Игоревна. Она рассказала сайту "Сегодня" об особенностях работы клиники.

Какое оборудование используется?

"В 2021 году полностью обновлено 3D оборудование для проведения лазерной коррекции зрения, установлено новейшее оборудование и программное обеспечение, наша работа стала более точной и совершенной, – рассказывает Екатерина Ковригина. – Это общее правило в "Британском центре" – постоянная замена оборудования, которое не устарело морально и является практически новым, на самое совершенное от топ-производителей".

Как работает центр в условиях пандемии?

"В целях повышения безопасности для здоровья пациента в условиях пандемии COVID-19 у нас в клинике замкнутый цикл лечения, - объясняет эксперт "Британского офтальмологического центра". - Все необходимые анализы для проведения самых сложных операций и квалифицированный осмотр терапевта возможен в самой клинике, поэтому нет необходимости посещать для сдачи анализов, необходимых для операции, поликлинику по месту жительства, и иметь нежелательный излишний контакт с возможно инфицированными людьми. В том числе и обязательный тест на COVID-19 мы проводим всем пациентам клиники. Согласитесь, это немаловажно для молодых и возрастных групп – соблюдение тщательных мер сохранения здоровья наших пациентов", - подчеркнула Екатерина Ковригина.

Какие преимущества центра в плане цены?

"Применение абсолютно всех методик лазерной коррекции зрения премиального класса – по единой цене, без доплат за сложность лазерной коррекции, за количество убираемых диоптрий, наличие астигматизма, при этом с гарантией прекрасного прогнозируемого результата – это, несомненно, является преимуществом для пациентов", – говорит Екатерина Ковригина. Эксперт уточнила: "В клинике полностью отказались от применения устаревших методик лазерных коррекций, таких как ФРК. Для формирования стромального лоскута не применяется фентосекундный лазер".

Выполняете ли вы эстетическую пластику лица?

"В 2021 году у нас под руководством великолепного, очень известного специалиста, отмеченного многими престижными наградами за профессионализм Оксаны Грошевой начал полноценную работу отдел эстетической пластики на лице в области глаз, - рассказывает Екатерина Ковригина. - Оксана Грошева очень известна и в Украине как специалист, проводящий процедуры лазерной коррекции в сложных случаях, например, пилотам. Теперь ее уникальные возможности нашли применение и в линии "Бьюти" Британского офтальмологического центра в дополнение к ее тонкой и многогранной работе с пациентами".

"Приятно, когда наша большая и дружная команда работает в унисон ради получения лучшего результата по зрению для наших пациентов, – подводит итог эксперт "Британского офтальмологического центра" Екатерина Ковригина. - Поэтому ответ на ваш вопрос простой: выбор клиники всегда за пациентом. Мы лишь стараемся быть лучшими, оценку каждый день ставят нам не за учебной партой. Мы предлагаем все лучшее, что есть в современной офтальмологии, и радуемся с каждым пациентом, получившим отличное зрение, ведь мир стоит того, чтобы видеть его своими глазами".

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