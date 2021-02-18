Министра Степанова готовят к отставке за провал вакцинации от COVID-19

Вакцины нет, но активные переговоры о ее заказе Украина ведет еще с мая 2020-го. А сама вакцинация должна начаться сегодня-завтра, если верить словам министра здравоохранения Максима Степанова. Министр обещал начать вакцинацию 15 февраля, потом "после 15 февраля", теперь новая дата – 22 февраля. Правда ли, что правительство провалило вакцинацию? "Сегодня" искало ответы на этот вопрос.

Хронология обещаний

Украинцы должны были получить вакцину против COVID-19 едва ли не первыми в мире. Еще с июня министр здравоохранения уверял всех, что переговоры идут со всеми ведущими производителями.

"Нам важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания до этого", – заявил Максим Степанов еще в июне.

С того момента обещание за обещанием неслись как снежный ком. Но в декабре Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию, и дальше другие страны одна за одной разворачивали вакцинацию. И вот на середину февраля Украина на карте Европе – это белое пятно, здесь до сих пор нет вакцины. Ее также нет в Молдове и Грузии. В остальных европейских странах вакцинация уже началась.

15 февраля – день, который должен был все изменить. Именно эту дату в Минздраве назвали днем поставки вакцины и развертывания вакцинации. Украина не получила вакцину вовремя якобы из-за технических и бюрократических причин. Степанов заверил, что теперь вакцину ждем "до конца недели"- до 22 февраля.





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Что пошло не так с вакциной

Виновным в срыве переговоров по закупке вакцин считают самого министра здравоохранения Максима Степанова. В начале января гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра во вмешательстве в закупки.

Более того, в ГП сомневаются, проводил ли Минздрав какие-то переговоры с производителями вакцин с мая. Потому министерство лишь 10 декабря уполномочило ГП на закупку вакцин против COVID-19.

"Те страны, которые летом начали вести переговоры по закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го – начале января 2021-го начали вакцинации своих граждан. Если бы Украина действительно начала переговоры в мае, то уже мы точно должны иметь вакцины. 9 месяцев – более чем достаточно для проведения переговоров и оформления заказа, тем более, что на эту закупку не распространяется действие Закона Украины "О публичных закупках". Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин от начала переговоров до заказа составлял от нескольких недель до трех месяцев", – заявили в "Медицинских закупках Украины".

Практически в середине декабря госпредприятие начало выходить на производителей вакцин, которые уже были на II-ІІІ фазе испытаний. И на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров о поставке в кратчайшие сроки.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Но вдруг министр неправомерно поручает работать с производителями исключительно через МЗ.

"Вступать в конфронтацию со Степановым из-за его злоупотребления служебным положением означало, что граждане Украины получат доступ к вакцине с опозданием по меньшей мере на два месяца. Поэтому, выполняя устное поручение министра, в последующие дни мы направили в Минздрав наши предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов. На утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор. Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 долл. ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинах", – пояснил Жумадилов.

Позже и в украинском представительстве Pfizer тоже заявили, что Украина могла бы получить вакцину гораздо раньше, если бы заключила договор еще летом, как это сделали правительства других стран. Сейчас вакцина Pfizer только проходит регистрацию в Украине.

Теперь министру угрожают проверки НАБУ и отставка

"Сегодня утром Министерство здравоохранения получило от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19...", – начал свой брифинг 16 февраля министр Максим Степанов.

НАБУ действительно расследует возможное злоупотребление при закупке китайской вакцины. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Основанием стало заявление генерального директора ГП "Медзакупивли", сообщили в пресс-службе НАБУ. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков уголовного преступления.

/ Фото: Минздрав

Министр открещивается от обвинений. Говорит, что против него ведется информационная война, а последствия этих "нападок" будут касаться всех украинцев. По словам министра, Украина уже теряет доверие производителей вакцин.

"Это сугубо решения узкополитических вещей, которые они (авторы заявления) поставили своей целью. Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. Это в свою очередь ведет к одной вакцине, которую нам настойчиво предлагают – это Sputnik V. Моя позиция однозначна – не допустить в Украину российскую вакцину. Украинцы должны вакцинироваться безопасными вакцинами", – отреагировал на расследование министр.

Но не только НАБУ уже косо смотрит на Степанова. Во фракции "Слуга народа" начали говорить об отставке министра, если он провалит вакцинацию.

Если кампания не стартует до установленного срока, то нардепы поднимут вопрос увольнения главы ведомства, заявил Даниил Гетманцев, народный депутат от партии "Слуга народа".

"А что нам еще остается? Поменяем на того человека, который будет вовремя выполнять все то, что он сам на себя брал. Если чиновник что-то обещает, то он определенно должен это выполнять", – сказал политик.

Постановление об отставке Степанова в Раде подготовили еще летом, говорит Ольга Стефанишина, народный депутат от партии "Голос" и замминистра здравоохранения в 2018-2019 гг.

"Почти сто народных депутатов подписались под постановленим еще тогда. Я знаю, что каждый день депутатов, которые хотят отставки Степанова, становится больше. Особенно, когда мы видим провал за провалом – это касается и тестирования, и подготовки больниц и кислорода в больницах, а теперь вакцинация", – прокомментировала Ольга Стефанишина.

Напомним, в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.