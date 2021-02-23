Генерал Наев рассказал, сколько российским военным нужно воды в Крыму

Офицер назвал количество российских военных в Крыму и намекнул, что будет еще больше

Запасы водохранилищ в оккупированном Крыму на исходе, а Россия перебрасывает туда все больше солдат. Российским военным на полуострове в год необходимо около 2,6 миллиона кубометров воды, которую, по сути, они отбирают у местных жителей.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Укринформ.

По его словам, оккупанты не способны обеспечить Крым водой, и это уже грозит гуманитарной и экологической катастрофой. Он рассказал, сколько на полуострове российских военных.

"Согласно официальным данным, по состоянию на 01 января 2021 года на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем имеющаяся численность российских войск составляет около 33 000 человек", – сказал Наев.

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Генерал отметил, что Россия и дальше продолжает "накачивать" полуостров своими войсками, и потребление воды будет только расти.

"Учитывая этот факт и согласно нормам российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживание военной техники, бытовые нужды и самое главное – создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения потребностей в случае чрезвычайной ситуации", – подчеркнул командующий Объединенных сил.

Наев добавил, что Россия, превращая Крым в военную базу и удовлетворяя свои потребности, лишает жителей полуострова воды.

Мы уже неоднократно писали о том, что в Крыму большие проблемы с водой, водохранилища высыхают. Тем временем президент РФ Владимир Путин уверял, что пресной воды там достаточно и даже якобы под Азовским морем тоже много питьевой воды. Вот только ученые опровергли слова Путина.