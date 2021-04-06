НАТО твердо поддерживает Украину – о чем говорили Зеленский и Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Альянса.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность военными действиями России в Украине и вокруг нее и продолжающимися нарушениями режима прекращения огня", – написал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", а также по-прежнему привержен тесному сотрудничеству с нашей страной.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ", – ответил в Twitter президент Зеленский.

Во время телефонной беседы глава государства проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, а также повышении их готовности к наступательным действиям.

Реклама

"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", – подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал членов Альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству", – отметил он.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

Кроме того, 5 апреля в официальном аккаунте НАТО в Twitter опубликовали пост на украинском, в котором Украину назвали ценным партнером Альянса "с расширенными возможностями".