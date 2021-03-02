Вперед в прошлое! Как бы выглядели живые гетманы и деятели Украины (видео)

В Сети появилась новая нейросеть Deep Nostalgia, созданная сервисом MyHeritage. Система "оживляет" людей на фото: добавляет человеку мимику, а двигает глазами и головой.

"Сегодня" решили поэксперементировать с изображениями гетманов Украины и известными государственными деятелями и увидеть, как бы они выглядели живыми. Так что вперед в прошлое!

Гетманы

Широко известный второй украинский гетман Иван Выговский, который пытался выйти из-под влияния Москвы. Во время его правления прошла Конотопская битва, где казаки разгромили стотысячное московское войско. Историки характеризуют Выговского как интеллектуала, дипломата, воина и абсолютно европейского человека.

Фигура Ивана Мазепы является противоречивой, но, без сомнения – чрезвычайно интересной. Именно Мазепа отказался от политической ориентации на Речь Посполитую. Во время его правления было большое развитие всех отраслей украинской культуры, образования, искусства и литературы.

А это автор первой украинской конституции Филип Орлык. Этот документ определял права и обязанности всех членов Войска Запорожского. Хотя он и не вступил в силу, поскольку написан в условиях изгнания, но остается памяткой украинской политико-философской и правовой мысли.

Так бы выглядел Дмитрий Вишневецкий – первый гетман, который решил положить конец господству турок и татар в южных украинских степях. Кстати, род Вишневецких был одним из самых авторитетных и известных на территории современной Украины в 16 веке, обладая землями от Волыни и Тернопольской области до Киева и Черкас.

Петр Конашевич Сагайдачный известен тем, что сделал из запорожских казаков армию: ввел армейскую дисциплину и разработал тактику боя, свойственную именно казакам. Это дало ему возможность воевать с большой турецкой армией.

Известные деятели Украины

Об этой женщине можно говорить долго. Наталья Полонская-Василенко – историк, одна из ведущих представительниц государственной школы в украинской историографии, автор почти 200 научных работ в области истории Запорожья и южной Украины. Именно она открыла археологический институт в Киеве в 1918 году, в короткий период УНР.

А этот мужчина в свое время стал председателем первого революционного правительства Украинской Народной Республики (УНР).Во время пика политического могущества Симона Петлюры произошло объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики.

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Важной для истории Украины стала и Галшка (Елизавета) Гулевичивна – меценатка, основательница Киевской братской школы, от которой ведет свою историю Киево-Могилянская академия. Деятельница занималась развитием духовности и образования.

А вот Степан Бандера – один из главных идеологов движения за независимость Украины первой половины 20 века. Кстати, его имя для многих соотечественников стало символом борьбы за суверенитет.

Также в список выдающихся украинцев входит София Русова – автор уникальной системы национального образования. В свои 15 лет вместе со старшей сестрой открыла в Киеве первый украиноязычный детский сад. После революции 1905 года женщина работала в комиссии Академии наук для признания украинского языка, разрабатывала и читала лекции по украинской литературе.

А вот и Роман Шухевич – один из самых ярких лидеров национального движения за независимость Украины во время Второй мировой войны и в первые годы после нее. Он был членом Организации украинских националистов, организовывал вооруженные акции против дискриминационной политики польского правительства в отношении украинцев.

Еще одна гордость Украины – Елена Левчановская. Перед Первой мировой войной она открыла в родном селе украинскую школу, где наряду с обычными предметами ученикам прививали любовь к национальным традициям, украинской музыке, песням и танцам. В годы революции она работала в организации "Просвита".

А вот, наверное, главный бунтарь в украинской истории – Нестор Махно. Именно он был командующим Революционной повстанческой армии Украины, руководителем крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов, известным анархистом и тактиком ведения партизанской войны.

Также вспомним и выдающуюся украинскую деятельницу и поэтессу Лесю Украинку. Благодаря ее творчеству украинская литература заняла одну из самых высоких позиций в мировой культуре, а о Украине заговорили во всем мире.

Кстати, недавно исполнилось 150 лет со дня рождения поэтессы. К этому дню "Сегодня" создали тест, где можно проверить, насколько хорошо вы знаете ее творчество.