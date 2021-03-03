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"Год назад мы проснулись в новой реальности": как Украина боролась с COVID-19

3 марта, 11:09

Сергей Мартынец

Эпидемию Украина встретила с полностью разрушенной системой здравоохранения

Ровно год назад в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса. С того момента удалось кардинально перестроить систему здравоохранения для борьбы с эпидемией. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге озвучил главные достижения за год.

"Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного COVID-19. Это случилось 3 марта 2020 года. Именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубеж, от которого начался отсчет начала борьбы наших медиков с пандемией", – сказал он.

Министр напомнил, что эпидемию Украина встретила с полностью разрушенной системой здравоохранения. Не было опорных больниц, средств инфекционной защиты – даже масок и антисептиков, инфекционные отделения не были обустроены.

Как Украина выстояла против COVID-19

Тем временем глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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