Версія українською
$ 27,71
33,08

Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн

9 марта, 13:25

Актуально

В Украине создана клиника, работающая в новом формате телемедицинских консультаций

Год с ковидом изменил нас кардинально. Мы научились удаленно работать и учиться, покупать товары в интернете и даже – "ходить" онлайн к врачам.

Именно для посещения врачей онлайн в Украине создана клиника, работающая в новом формате телемедицинских консультаций. Новая smart клиника "Здорро" основана одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний – Vodafone.

Сегодня в "Здорро" – крупнейшая в Украине база врачей, консультирующих удаленно.

Прием в "Здорро" ведут более 1100 специалистов и число их постоянно растет. Вы можете выбрать врача из 130 медицинских специальностей. Заметьте, что smart клиника "Здорро" предлагает не только разговор с врачом в онлайне, это площадка для полноценных медицинских консультаций с удобным интерфейсом, где есть возможность:

Благодаря тому, что Smart клиника "Здорро" работает в каждом украинском городе и селе, где есть интернет, можно консультироваться у ведущих специалистов со всей Украины. И не нужно ехать в областной центр или столицу, что особенно ценно, когда нужно получить так называемое второе мнение – консультацию специалиста высшего уровня квалификации.

Как зарегистрироваться в "Здорро"?
Узнать больше о клинике и зарегистрироваться просто -
на сайте https://zdorro.online

Дополнительный критерий, который поможет вам выбрать специалиста, – рейтинг, который зависит от стажа врача и ученой степени. Среди специалистов клиники многие – практикующие кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме этого, smart клиника "Здорро" дает возможность получить разовую консультацию врача.

При создании smart клиники "Здорро" Vodafone поставил задачу – создать первое в Украине полноценное решение, объединяющее телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и в применении искусственного интеллекта. И следующим этапом работы клиники "Здорро" будет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет людям самостоятельно следить за состоянием своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией.

Новости на эту же тему:
консультации онлайн клиники Vodafone Здорро

Реклама

Новости партнеров

Украинцы забудут о коронавирусе: медик назвал срок
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка