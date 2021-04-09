"Голая" фотосессия на балконе в Дубае. Что дальше будет с украинками?

По одной из версий, девушки снимались в рекламе сайта для взрослых

12-ти украинок, которые голышом позировали в одном из отелей в арабском Дубае – депортируют. Хотя им грозило полгода заключения. Город, в котором девушки зажили скандальной славы, они покинут в ближайшие дни. Но не все – одна девушка останется в Эмиратах.

Почему не полетит вместе со всеми и рассказал о скандальных моделей бизнесмен, которого подозревают в организации фотосессии, узнавала корреспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Благодаря татуировке на ноге одну из моделей 27-летнюю Яну Грабощук опознали. По диплому она юрист, и по специальности не работала. Была хостес – встречала гостей модного киевского ресторана. А год назад попробовала себя в модельном бизнесе. Ее соцсети пестрели пикантными снимками. Выкладывала и элитные отели, бассейны, спортивные автомобили и постоянно хвасталась посещением зажигательных вечеринок.

Яна показывала подписчикам не только роскошный Дубай, но и свою компанию там – благодаря этим видео журналисты идентифицировали почти всех участников фотосессии в стиле "ню".

По одной из версий, девушки снимались в рекламе сайта для взрослых. А организовал все это – якобы Виталий Гречин проживающий в Киеве, гражданин США. Служил в американской армии, знакомый с Бараком Обамой.

Вообще сеть изобилует его фото с американскими звездами политики и кино. Любит Виталий окружать себя и юными красавицами. А в СМИ вообще прославился – как организатор оргий.

Полтора месяца назад Виталий в Буковеле праздновал день рождения в компании десятка полуобнаженных красавиц в сексуальном наряде. Двое из них, Яну и Диану, впоследствии увидят в Дубае. На этом же балконе.

В Интернете разгораются дискуссии: красавицы только фотографировались, предоставляли также эскорт-услуги. Но такой поворот событий – возражают те, кто знаком и с девушками, и с модельным бизнесом.

"Я знаю ли не всех девушек. Но несколько из них – мои подруги. Мы вместе путешествовали, занимались спортом, праздновали мой день рождения. Они не из экскорт-сервиса! Те, кого знаю, – вообще обычно не фотографируются обнаженными! Они спрашивали, не хочу с ними в Дубай. Но у меня были дела в Киеве ", – говорит владелец модельного бизнеса Стефан Клавэль.

И хотя Стефан в Эмираты не полетел, СМИ называют его возможным организатором скандального съемки. Обвинения в интервью "Сегодня" бизнесмен отверг.

А вот Виталий Гречин вроде бы в арабской тюрьме, и может остаться там на полтора года. Девушкам же, по законам шариата, за непристойное поведение на публике грозило полгода тюрьмы. Но, похоже, девушки отделались легким испугом – 11 украинок депортируют вскоре.

А вот 12-украинка, по источникам "Сегодня", оставит Эмираты позже. Только выздоровеет от коронавируса.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях.