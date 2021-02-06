Google посвятил новый дудл украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

У станции сегодня юбилей – 25 лет

Пользователи поисковой системы Google утром заметили, как поменялся логотип. Новый дудл от Google посвящен украинской антарктической станции "Академик Вернадский", которая сегодня празднует 25-летие.

На дудле изображена антарктическая станция с украинским флагом, а рядом с ней играют пингвины.

25 лет назад Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию "Фарадей", которую переименовали в честь первого президента Академии наук Украины.

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25 экспедиций провел за это время Национальный антарктический центр. Благодаря своему географическому расположению станция пользуется высокой популярностью среди туристов. Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек, в основном там находятся ученые. Тон задают геофизики и метеорологи – станция ориентирована прежде всего на изучение климата.

Как сообщали ранее, 7 декабря поисковая система Google выпустила праздничный дудл, посвященный 120-летию со дня рождения художницы Екатерины Белокур.

Также мы писали, что Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов".