Гордон рассказал, что случится в Украине 15 марта

В интервью росСМИ журналист подтвердил версию "Сегодня" о расследовании Bellingcat

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, что имел в виду накануне, говоря, что для Украины 15 марта станет тяжелым и решающим днем, подтвердив версию сайта "Сегодня".

Об этом он рассказал в интервью "Эху Москвы".

По словам Гордона, 15 марта должен выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по российской "ЧВК Вагнера", якобы слитой "российской агентурой" в Украине.

"15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах". О спецоперации относительно поимки "вагнеровцев", о спецоперации, которая была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации", – сказал Гордон.

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При этом он добавил, что важную для Украины информацию могут обнародовать и позже на две недели, поскольку как раз сейчас, по его сведениям, группа находится в Киеве и опрашивает некоторых сотрудников из Офиса президента.

"Единственное – я сейчас впервые озвучу эту информацию, поскольку Bellingcat, насколько мне известно, решил еще опросить некоторых сотрудников Офиса президента Украины в Киеве, и сейчас это делает – выход фильма может быть перенесен на неделю-две. Но секрета я уже делать не буду – это фильм-расследование о бездарно проваленной супер-спецоперации", – заявил Гордон.

Напомним, накануне Дмитрий Гордон предупредил в эфире канала "Украина 24", что Украину в ближайшее время ждут серьезные испытания, якобы 15 марта вся страна переживет "тяжелый день".