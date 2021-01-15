Принятый в прошлом году закон о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств больно ударил по коммерческим интересам владельцев крупных аптечных сетей, поделивших между собой фармацевтический рынок. Ради сохранения сверхприбылей аптечные монополисты пытаются подменить суть закона откровенно коррупционной нормативной базой Кабинета министров.

Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментариях к опубликованному на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками проекту постановления Кабмина о внесении изменений в Лицензионные условия хозяйственной деятельности на фармацевтическом рынке.

"Ничего сверхъестественного, на мой взгляд, не происходит. Победить коррупцию, а тем более в такой "сладкой" сфере, как фармацевтика, пока еще не удавалось никому. У аптечных олигархов не получилось "завернуть" закон о дистанционной торговле лекарствами. А раз так, они решили действовать не мытьем, так катаньем – свести к нулю саму идею конкурентной дистанционной торговли через подзаконные акты Кабмина, отменить которые парламентарии не имеют полномочий. Все очень просто: хотели закон об интернет-торговле лекарствами? Ладно! Но на самом деле ничего не изменится. Как диктовали ассортимент и цены лекарств монополисты, так и будут диктовать. Благо, в Гослекслужбе сидят исключительно лоббисты аптечных картелей", – говорит Охрименко.

Помимо пункта о разрешении осуществлять интернет-торговлю лекарственными средствами исключительно в пределах территориальных границ каждой конкретной области, Охрименко указывает еще на одну не менее одиозную нормативную идею Гослекслужбы – пункт 184-2. Проект постановления Кабмина предлагает разрешить торговать лекарствами онлайн исключительно тем лицензиатам, которые не менее двух лет до этого торговали препаратами через стационарные аптеки. Более того, получить лицензию на онлайн-торговлю смогут лишь те из них, которые имеют не менее 10 стационарных аптечных пунктов.

"Проще говоря, Лекслужба хочет, чтобы право торговать лекарствами через интернет осталось исключительно за монополистами фармацевтического рынка. Более того, данный пункт позволит аптечным олигархам избавиться и от мелких стационарных конкурентов, посягающих на их кусок пирога. Понятное дело, что о появлении новых и уже действующих сейчас операторах электронной торговли лекарствами говорить не приходится. Экономические интересы олигархов не терпят конкуренции", - констатирует эксперт.

Александр Охрименко пояснил, что принятый в сентябре прошлого года закон о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств предусматривает совершенно иной вектор развития отечественной фармацевтики.

"Законодатель предусмотрел, что для дистанционной торговли лекарствами достаточно выполнить требования регулятора и получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Деньги на содержание множества стационарных аптечных пунктов тратить не нужно. Все это снижает затраты интернет-аптек и как следствие – конечную потребительскую цену медпрепаратов. Более того, интернет-торговля позволяет производителям самостоятельно реализовывать свою продукцию. Для этого предприятию нужно лишь открыть фирменную торговую точку и получить лицензию. Тем самым производители наконец-то избавятся от многолетнего диктата аптечных монополистов, которые нередко вынуждают отпускать им продукцию по цене ниже себестоимости. Для аптечных сетей это будет очень болезненный удар. Поэтому мне понятно их сопротивление", – резюмировал Александр Охрименко.