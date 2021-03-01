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Госпогранслужба уличила Россию в спекуляции на гумконвоях для Донбасса

1 марта, 17:57

Сергей Мартынец

Международные организации жалуются на боевиков, которые не пропустили гуманитарный груз жителям ОРДЛО

Международные организации, несмотря на сопротивление оккупантов, направили в 2020-м и начале 2021 года на оккупированные территории тысячи тонн гуманитарных грузов. При этом Россия за весь прошлый год отправила в ОРДЛО гораздо меньше и очень сомнительной "гуманитарки". Об этом сообщила Госпогранслужа Украины.

Пограничники отметили, что только 18 и 19 февраля в ОРДЛО от Красного Креста и ООН приехали 16 грузовиков с более чем 145 тоннами товаров медицинского назначения, мебели, стройматериалов, бытовой техники, продуктов питания и гигиенических наборов. Всего же в этом году международные организации отправили почти 535 тонн гуманитарных грузов.

Фото: ГПСУ

За весь 2020 год на оккупированные территории проследовали 76 гуманитарных автоколонн благотворительных организаций: почти 350 грузовиков, 4,6 тыс. тонн груза:

"Однако, темой гуманитарной помощи ОРДЛО откровенно спекулирует РФ – страна, которая причастна к оккупации части территории нашего государства и усложнение жизни людей на них. Политики страны-агрессора утверждают, что РФ направляет туда один за другим "гуманитарные конвои": "Если не Россия, то больше никто не будет это делать". Так говорят в Кремле", – заявили в ГПСУ.

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Пограничники отмечают, что Россия и ее официальные лица, мягко говоря, лукавят. В прошлом году в ОРДЛО они направили 5 колонн (64 грузовика). Причем эти "гумконвои" направлялись в ОРДЛО в нарушение международного и украинского законодательства, без оформления.

При этом боевики 26 февраля не пропустили международную гуманитарную помощь, следовавшей на оккупированные территории. 11 грузовиков и представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR оккупанты не пропустили в Счастье. Только 1 марта благодаря соответствующим действиям украинской делегации в Трехсторонней контактной группе груз удалось доставить в ОРДЛО.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Великобритания призвала Россию прекратить отправлять на Донбасс "гуманитарные конвои". Вместо этого россиян попросили содействовать в доставке международной гуманитарной помощи.

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Источник: Сегодня

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