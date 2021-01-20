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Госстат назвал число смертей от COVID-19 в Украине

20 января, 15:40

Игорь Тимофеев

Коронавирус убил в полтора раза больше людей, нежели грипп и пневмония

За первые 11 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 14 534 человека. У 13 879 из них вирус был идентифицирован, у 655 – нет.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-ноябре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерли 549 172 человека. В частности:

От внешних причин за январь-ноябрь 2020 года умерли 25 367 украинцев. В том числе:

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Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилиось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.

В то же время Минздрав заявляет, что уровень смертности от COVID-19 в Украине – один из самых низких в Европе.

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Источник: Сегодня

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