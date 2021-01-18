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Готовимся к Крещению: как правильно купаться в проруби

18 января, 16:39

Сергей Мартынец

Во вторник на водных объектах будут дежурить почти 2000 спасателей

На Крещение, 19 января, в Украине будут сильные морозы и спасатели дали украинцам рекомендации относительно праздничных купаний в прорубях.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы и медики. Завтра на водных объектах будут дежурить почти 2000 спасателей и 375 единиц техники.

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Как правильно купаться в проруби:

А тем временем в Украину идет потепление. Как сообщали новости "Сегодня", морозам недолго осталось – уже с четверга будет плюсовая температура.

Смотрите также в нашем сюжете, как пережить сильные морозы:

Видео: Сегодня

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Крещение прорубь

Источник: Сегодня

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