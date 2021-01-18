Готовимся к Крещению: как правильно купаться в проруби

Во вторник на водных объектах будут дежурить почти 2000 спасателей

На Крещение, 19 января, в Украине будут сильные морозы и спасатели дали украинцам рекомендации относительно праздничных купаний в прорубях.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы и медики. Завтра на водных объектах будут дежурить почти 2000 спасателей и 375 единиц техники.

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Как правильно купаться в проруби:

купаться следует в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медиков;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компота.

А тем временем в Украину идет потепление. Как сообщали новости "Сегодня", морозам недолго осталось – уже с четверга будет плюсовая температура.

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Видео: Сегодня