Готовьте сани: в Украину возвращается настоящая зима

В стране будет снежно и морозно

Настоящая зима в Украину возвращается, а в некоторых регионах погода и совсем ухудшится.

В ближайшие дни ожидайте мороз и снег, предупредила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Кто еще хочет снега и настоящей зимней погоды – пожалуйста! Можете готовить сани, удобно-тепло одеваться и наслаждаться чистым воздухом", – делится прогнозом Наталка.

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Синоптик обещает морозы во всех регионах Украины. Теплее будет только на Закарпатье и в южной части страны.

"Зима всем угождает!" – резюмирует Диденко.

А вот столицу уже сегодня начнет засыпать снегом.

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Напомним, февраль в Украине начнется с морозов, но продержатся они лишь несколько дней, затем нас ждет оттепель и даже ледяные дожди.

Насколько весенней будет погода в последний месяц зимы – читайте в материале сайта "Сегодня" об особенностях февраля 2021 года.

Как Украину накрывает снежная волна – смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня