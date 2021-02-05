Готовы к лютым морозам? На выходных сильно похолодает, местами до -22

Наталия Диденко рассказала, где в субботу и воскресенье будет самый сильный мороз

На выходных в Украину придут сильные морозы, местами будет доходить до -22 градусов. При этом станет меньше осадков из-за антициклона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Морозы

По ее словам, холоднее всего будет на севере и северо-востоке страны. Ночью там 10-15 градусов мороза, в ночь на воскресенье местами до -22. Днем в субботу 4-9 градусов мороза, в воскресенье – 9-12 (карта).

На остальной территории Украины ночью 4-10 градусов мороза, в центральной части 9-15. Днем ​​в субботу 1-6 мороза, в воскресенье – 4-9 градусов.

На юге 6 февраля около нуля, в воскресенье там ожидаются преимущественно "минусы".

На Закарпатье и в Крыму в течение дня 2-5 градусов тепла.

В Киеве в субботу ночью 10-12 мороза, в воскресенье – 15-17 градусов. Днем в столице 9-12 мороза.

Реклама

А снег будет?

Антициклон Gizela (карта) принесет преимущественно сухую погоду на большей части территории страны.

Однако 6 февраля ожидается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет по всей западной части.

На Закарпатье и на юге Крыма – возможен дождь.

В Киеве осадков в течение 6-7 февраля не прогнозируется.

Диденко добавила, что в понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет снегопады в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", морозы продлятся несколько дней, а с 9 февраля придет резкое потепление до +10. Вот только повезет с теплом не всем украинцам.

Тем временем харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны. Мохнатый "синоптик" пообещал, что тепло – не за горами.

Видео: Сегодня