Готовы к настоящей зиме? Где в пятницу ударят самые сильные морозы (карта)

С завтрашнего дня, 15 января, арктический воздух приморозит Украину, да так, что в некоторых областях будет больше 10 градусов мороза. Причем ночью и днем ожидается примерно одинаковая температура.
В Укргидрометцентре показали карту, в каких областях будет холодней всего.
Самые холодные регионы в пятницу:
- Киев и область – 9-11 мороза;
- Житомирская область – 9-11;
- Тернопольская область – 9-11;
- Ровенская область – 9-11;
- Волынская область – 9-11;
- Хмельницкая область – 8-10;
- Винницкая область – 8-10;
- Черниговская область – 8-10.
В остальных западных, центральных и восточных областях будет 4-9 градусов мороза. На юге и в Донецкой области 1-4 градуса ниже нуля. При этом везде, кроме южных областей, будет идти снег.
Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.
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