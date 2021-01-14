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Готовы к настоящей зиме? Где в пятницу ударят самые сильные морозы (карта)

14 января, 16:58

Сергей Мартынец

Теплая зима закончилась. Традиционно ближе к Крещению пришли холода

С завтрашнего дня, 15 января, арктический воздух приморозит Украину, да так, что в некоторых областях будет больше 10 градусов мороза. Причем ночью и днем ожидается примерно одинаковая температура.

В Укргидрометцентре показали карту, в каких областях будет холодней всего.

Самые холодные регионы в пятницу:

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В остальных западных, центральных и восточных областях будет 4-9 градусов мороза. На юге и в Донецкой области 1-4 градуса ниже нуля. При этом везде, кроме южных областей, будет идти снег.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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